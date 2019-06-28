В Донецке произошел взрыв в квартире, есть погибший

Ночью в неподконтрольном украинским властям Донецке произошел взрыв в квартире в многоэтажном доме на проспекте Ленинский. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа. В результате инцидента погиб мужчина.





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#Донецк, пр. Ленинский 37а, ночью 27-28/06/19 взрыв в квартире (предположительно, газ), погиб мужчина: "На видосе шутки из-за паники" pic.twitter.com/EDjelXfAMf — Necro Mancer (@666_mancer) June 28, 2019

В «МЧС» при группировке «ДНР» подтвердили гибель мужчины. «Ленинский район, проспект Ленинский, трехкомнатная квартира на девятом этаже девятиэтажного дома — пожар, в результате которого погиб мужчина 1995 года рождения», — говорится в сообщении.



В «МЧС» добавили, что квартира пожаром уничтожена полностью. Причина происшествия устанавливается.