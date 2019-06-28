Зеленский призвал любить День Конституции не только за возможность «поехать на шашлычки»

Президент Украины Владимир Зленский в видеообращении по случаю Дня Конституции призвал украинцев «знать нашу Конституцию, а главное соблюдать и уважать».



«Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки», — отметил он.



Зеленский предложил флешмоб — записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины: «Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины».



Президент сообщил, что хештег флешмоба — #МояУлюбленаСтаття.



«Наши народные депутаты, кстати, участия могут не принимать, мы и так прекрасно знаем их любимую статью — это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все желающие», — добавил он.



Зеленский также рассказал об инициативе создания книги «Конституции для самых молодых». «Думаю, это очень классно сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна. Еще раз всех с праздником, с Днем Конституции!», — заключил он.