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В «Слуге народа» обещают слагать депутатские полномочия в случае прогулов

28 июня 2019, 12:19

В «Слуге народа» обещают слагать депутатские полномочия в случае прогулов

В партии «Слуга народа» начался сбор подписей кандидатов в народные депутаты от политсилы  под меморандумом об ответственности. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, в меморандуме предусмотрено обязательство посещать заседания Верховной Рады (кроме наличия уважительных причин) и голосовать лично. Кроме того, представители политсилы обязуются добровольно слагать свои депутатские полномочия за нарушение принципов партии и основных положений меморандума.

Фото: Слуга народу / Facebook

Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

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