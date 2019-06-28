Россия призвала Украину и «ЛНР» выполнить полный отвод сил у Станицы Луганской

Россия призывает Украину и группировку «ЛНР» полностью выполнить действия по разведению сил и средств на линии соприкосновения у Станицы Луганской. Об этом заявил представител РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.



«Российская Федерация призывает Украину и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с Рамочным решением», — приводит его слова ТАСС.



Грызлов подчеркнул, что Россия «оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие» в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы сторон конфликта были разведены не только в Станице Луганской, но «и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения».

26 июня стороны впервые за три года синхронно начали разведениевоенных сил и средств в районе Станицы Луганской.



Согласно Рамочным соглашениям, подписанным в сентябре 2016 года в Минске, на разведение сил отводится трое суток.