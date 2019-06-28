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Кучма отказался комментировать деятельность Медведчука

28 июня 2019, 14:57

Кучма отказался комментировать деятельность Медведчука

Второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отказался комментировать деятельность политика Виктора Медведчука касательно освобождения четырех украинцев из плена группировок «ДНР» и «ЛНР».

На вопрос корреспондента «Новостей Донбасса» Кучма ответил, что не в его компетенции говорить на эту тему и он «ничего не знает».

Как сообщалось, сегодня «Л-ДНР» передали четырех украинских пленных Медведчуку.

27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР». 

По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске.

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

Комментируя деятельность Медведчука, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники. Также он связал действия Медведчука с грядущими парламентскими выборами.

Представители националистических партий в четверг вечером провели акцию под Офисом президента Украины, призывая наказать Медведчука.

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