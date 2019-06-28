В Кремле заявили, что избрание Зеленского может реанимировать «нормандский формат»

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о реанимации «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».



«В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации «нормандского формата», — сказал Песков.



Однако, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, многие подходы новых властей Украины «отчётливо не артикулированы, требуют прояснения».



«Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва необходимая для встречи в верхах», — добавил Песков.

Работу «нормандского формата» сегодня затронули на полях встречи «большой двадцатки» президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин.



В «нормандский формат» входят Франция, Германия, Украина и Россия.



Ближайшая встреча в этом формате запланирована на 12 июля.



РФ будет представлять помощник Путина Владислав Сурков, которого СМИ называют куратором группировок «ДНР/ЛНР».