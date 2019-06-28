В центре Донецка включили гимн и вывесили флаг Украины ►

Скриншот: Анжела Семеновна / YouTube

В YouTube опубликовали видео, на котором видно, как в центре Донецка играет гимн Украины и развеивается украинский флаг. Видео появилось на странице пользователя Анжелы Семеновны 28 июня. Другие видео в профиле отсутствуют.



О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты «Новороссия» № 250 от 27 июня 2019 года. Своего лица автор не показывает, вероятно из-за соображений безопасности.



Флаг развеивается на здании закрытой гостиницы «Украина» на улице Артема. Также слышно, как громко звучит гимн.





Сегодня в Украине отмечается День Конституции.