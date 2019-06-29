В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод «Горловка-Торецк»

В Донецкой области закончены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода «Горловка-Торецк», систему заполняют водой. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«В 17.45 28 июня ремонтные работы порыва водопровода завершены и возобновлена работа насосной станции. По состоянию на 7.00 29 июня производится заполнение системы водой», – говорится в сообщении.



Порыв водопровода диаметром 900 мм в Горловке (временно неподконтрольна территория Украины) произошел накануне 28 июня. Без централизованного водоснабжения находилось около 43 тысяч человек население в Торецке, Зализном, Пивничном и Пивденном.