В Золотом-4 в результате обстрела поврежден дом

Фото: Facebook/ операция Объединенных сил

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела населенного пункта Золотое-4 со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.



По данным СЦКК, обстрел Золотого-4 произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра.



«Боевики с направления населенного пункта Золотое-5 вели обстрел из станкового противотанкового гранатомета», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате обстрела была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Также была зафиксирована воронка от разрыва еще одной гранаты на автомобильной дороге.

Фото: Facebook/ операция Объединенных сил