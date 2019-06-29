Активисты просят СБУ разобраться со встречей Медведчука с лидерами боевиков в Минске

Общественная организация «Детектор медиа», которая разработала Индекс информационного влияния Кремля, позволяющий оценить уровень воздействия российской пропаганды на украинские медиа, обратилась в Службу безопасности Украины с вопросом, будет ли дана правовая оценка трансляции встречи председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с главарями боевиков ОРДЛО Денисом Пушилиным и Леонидом Пасичником в Минске.

Встречу транслировали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Все эти телеканалы принадлежат соратнику Виктора Медведчука, народному депутату Тарасу Козаку.

Как сообщает «112 Украина», Виктор Медведчук договорился об освобождении из плена боевиков четырех украинцев, трое из которых - военные. Виктор Медведчук рассказал, что обсуждал с лидерами боевиков реализацию Минских соглашений, а также «законы, которые должна принять Верховная Рада - закон о выборах, об амнистии, принятие и введения в действие закона об особом статусе Донбасса, с фиксацией этого в Конституции».

Как заявили в «Детектор медиа», журналистка «112 Украина» в сюжете об освобожденных из плена военнослужащих говорит, что они были задержаны «за террористическую деятельность в непризнанных республиках».

«Завтра уже вернутся домой четверо граждан Украины Дмитрий Большой (1988 года рождения), Яков Веремейчик (1986 года рождения), Эдуард Михеев (1964 года рождения) и Максим Горянинов (1984 года рождения). Три из них - военнослужащие, они были лишены свободы за террористическую деятельность в непризнанных республиках на срок от 12 до 15 лет», - цитирует сюжет организация.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов об этой встрече подчеркнул, что никогда не общался с Виктором Медведчуком. Он заявил, что «не понимает, почему у нас [Украины] должны быть посредники».



Кроме того, президент сказал журналистам спросить Виктора Медведчука, почему «вопрос возвращения пленных и прекращение войны с его стороны поднимается только под выборы».

В марте 2019 телеканалы «112 Украина» и NewsOne в прямом эфире транслировали переговоры делегации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (Виктора Медведчука и Юрия Бойко) с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Телеканал ZIK на тот момент еще не принадлежал соратнику Медведчука Тарасу Козаку.