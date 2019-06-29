СБУ проверит четырех освобожденных пленных

Четверо освобожденных украинских пленных, которые прибыли сегодня в Киев, пройдут специальную проверку СБУ. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает РБК-Украина.



Как отметила Гитлянская, пока освобожденных отправят в больницу. Обследование будет проведено в специализированной клинике, где будет оказана лучшая помощь, будет проведено полное обследование.



«В случае необходимости работать с ними будет психолог», - сказала она.



После этого будет проведена стандартная процедура проверки.



«Конечно, у нас есть стандартная процедура проверки, которую мы осуществляем в отношении всех освобожденных. Проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству», - сказала пресс-секретарь.



Гитлянская также добавила, что в случае добровольного признания в том, что человека склонили к сотрудничеству, он освобождается от уголовной ответственности.



28 июня в киевском аэропорту «Жуляны» приземлился самолет с четырьмя освобожденными украинцами. Освобожденных из плена группировок «ДНР/ЛНР» украинцев в аэропорту встретили родственники. В Киев они прибыли из Минска, куда были доставлены из Ростова-на-Дону.