Новый глава ЛОВГА: Это две большие разницы быть членом партии и пройти по ее спискам

Одобренный Кабинетом министров на должность председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий отрицает членство в Партии регионов. Об этом он рассказал в интервью «Громадському».



«Относительно партий в целом, и Партии регионов в частности, могу сказать, что я, как действующий сотрудник органов внутренних дел, в одной партии никогда не был. Я слышал о себе, что я и коммунистом был, и «регионалом», - сказал он.



Комарницкий подчеркнул, что ему предложили идти в Луганский областной совет по спискам Партии регионов в 2010 году.



«Это две большие разницы быть членом партии и пройти по ее спискам. Более того, я поставил условия, что я не могу и не хочу в первой десятке или в первой двадцатке», - говорит он.



«Я не был в одной партии, а программы партий во многом схожи. Те же «радикалы», «За жизнь», МЧП, Тимошенко», - утверждает чиновник.



Комарницкий отказался комментировать свою связь с бывшим регионалом Владимиром Струком, которого подозревают в организации луганского Антимайдана, вооружении боевиков.



«Личностную характеристику я не хотел бы давать. Владимир Алексеевич был председателем нашего поселка [Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко располагался в поселке Юбилейный вблизи Луганска]. Мы жили в поселке, у нас были вопросы, связанные с вузом. Абсолютно логично, нормально, что Владимир Струк у нас бывал. Я знаю, что мне это ставят в вину. Но я в этом вины не вижу - это абсолютно нормально», - сказал он.



«Не буду оценивать его политическую деятельность, но когда он стал главой поселка, то поселок стал лучшим. А дальше - его избрали люди - лучше у людей спросить», - резюмировал Комарницкий.

26 июня Кабинет министров одобрил кандидатуру Комарницкого на должность председателя Луганской облгосадминистрации. Теперь указ о назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.