В Донецкой области полиция нашла «трудовые лагеря», где в рабстве были около 100 человек

Полицейские Донецкой области выявили сеть фальшивых «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства около 100 человек. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.



По данным правоохранителей, группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации.



«Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу», - сказано в сообщении.



В ходе спецоперации правоохранители пресекли деятельность трех таких центров: в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.



Из «трудовых лагерей» были освобождены около 100 человек. Медики проверят состояние их здоровья.



Как установлено, организатор группы – гражданин России.



Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.