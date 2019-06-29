ГБР завело дело из-за смерти задержанного во время допроса в отделении полиции на Донетчине

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смерти задержанного в Константиновском отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«По предварительной информации, 27 июня 2019 в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на которого были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался», - говорится в сообщении.



Сейчас продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.



Расследованием занимается теруправление Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.



Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.



Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).