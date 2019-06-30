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Двое военных пострадали из-за обстрелов за минувшие сутки

30 июня 2019, 09:17

Двое военных пострадали из-за обстрелов за минувшие сутки

В субботу, 29 июня, в результате обстрелов на Донбассе ранение получили один украинский военнослужащий, еще один — боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинская сторона зафиксировала 31 обстрел со стороны боевиков. Огонь по украинским позициям велся из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Под обстрелами оказались окрестности Гранитного, Опытного, Песок Водяного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Красногоровки, Талаковки, Новоселовки Второй, Каменки, Павлополя, Широкино, Лебединского, Луганского, Майорска, Новолуганского и Зализного.

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