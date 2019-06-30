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Кандидатов от партии Саакашвили зарегистрировали на выборы

30 июня 2019, 10:51

Кандидатов от партии Саакашвили зарегистрировали на выборы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили на досрочных парламентских выборах.

«Нас таки зарегистрировали! Идем до конца! До победы!», — сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Как сообщили в гражданской сети «ОПОРА»,

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора», ЦИК зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии «Рух новых сил», а также представителя этой партии в ЦИК.

Ранее Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно участия партии «Рух новых сил» в парламентских выборах 21 июля.

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