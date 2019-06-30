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Кулеба: Освобождение украинских моряков было условием для возвращения РФ в ПАСЕ

30 июня 2019, 17:38

Кулеба: Освобождение украинских моряков было условием для возвращения РФ в ПАСЕ

Освобождение украинских моряков было одним из условий для снятия санкций с российской делегации в Парламентской ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), однако позже в ЕС отступили от этого требования. Это подтвердил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

По его словам, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернутся она может и без этих условий. Поэтому российская нота отечественному МИДу по морякам появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому, что подошел конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН.

«Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так», — заявил Кулеба.

Недавно ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать. 

Накануне ПАСЕ сняла все ограничения с российской делегации. 26 июня полномочия делегации РФ в ПАСЕ были подтверждены.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ вернуть Украине 24 украинских моряков и три судна, захваченные при прохождении Керченского пролива в ноябре 2018 года. РФ отказалась выполнить эти требования. 

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