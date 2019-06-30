Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава офиса Зеленского сходил на концерт Артура Пирожкова и назвал его «патриотичным парнем»

30 июня 2019, 22:18

Глава офиса Зеленского сходил на концерт Артура Пирожкова и назвал его «патриотичным парнем»

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал посещение концерта российского исполнителя Артура Пирожкова (настоящее имя Александр Ревва) в киевском ночном клубе QUEEN на День Конституции.

«Вообще-то артист Александр Ревва — гражданин Украины. Очень патриотичный парень», — сказал Богдан изданию «theБабель».

При этом глава президентского Офиса отметил, что не является поклонником Пирожкова.

Ранее в сети было опубликовано видео с выступления Артура Пирожкова и певицы Светланы Лободы в киевском ночном клубе QUEEN 28 июня. Среди присутствующих в зале был и Андрей Богдан.

Александр Ревва родился 10 сентябре 1974 года в Донецке.

С 1995 года — участник команды КВН Донецка. С 2000 года — участник команды КВН ДПИ «Дрим Тим», а впоследствии «Утомленные солнцем» российского города Сочи.

С 2006 года — резидент московского Comedy Club. Ревва живет и работает в Москве.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:32
Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю
20:25
Разведение сил у Станицы Луганской завершено
16:18
В Пикузах и Михайловке обстрелами повреждены 3 жилых дома и церковь
23:23
Возвращение четырех украинцев из плена и захват бизнес-центра в Донецке. Главное за день
22:55
В центре Донецка включили гимн и вывесили флаг Украины ►
18:10
Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке
17:37
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после пролета над оккупированной частью Донетчины
16:12
Обстрел в Донецке: два жителя ранены, поврежден дом
10:40
В Донецкой области сгорели поля зерновых по обе стороны линии соприкосновения
10:34
В Донецке произошел взрыв в квартире, есть погибший
09:50
Обстрелы: ОБСЕ зафиксировала повреждение дома в Докучаевске и свинофермы у Новолуганского
20:32
Освобождение четырех украинцев из плена и 12 лет колонии за непринятие «ДНР». Главное за день
15:35
Очередной приговор от «ДНР»: 12 лет строгого режима по обвинению в работе на СБУ
13:00
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей
11:17
«ДНР» думает над открытием еще одного КПВВ
все новости
23:32
Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю
22:18
Глава офиса Зеленского сходил на концерт Артура Пирожкова и назвал его «патриотичным парнем»
20:47
Путин встал во время исполнения гимна Украины на Европейских играх
20:25
Разведение сил у Станицы Луганской завершено
17:38
Кулеба: Освобождение украинских моряков было условием для возвращения РФ в ПАСЕ
16:18
В Пикузах и Михайловке обстрелами повреждены 3 жилых дома и церковь
15:10
РФ еще не заплатила долг перед ПАСЕ
13:45
Стоун представит новый фильм об Украине при участии Медведчука
12:48
Один из освобожденных из плена передан военной прокуратуре
11:36
МинВОТ собрало истории переселенцев, которые «меняют страну»
10:51
Кандидатов от партии Саакашвили зарегистрировали на выборы
09:17
Двое военных пострадали из-за обстрелов за минувшие сутки
23:20
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
17:00
К освобожденному накануне пленному приходили из СБУ
16:45
«Северный поток-2» построят в обход территориальных вод Дании
все новости
ВИДЕО
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
29 июня, 23:20
Постановщиков спектакля с поцелуями девушек на фестивале в Крыму назвали «подонками»
29 июня, 15:13
Как проходило отведение вооружений в Станице Луганской ►
29 июня, 12:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция