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Зеленский надеется, что разведение сил у Станицы Луганской станет первым шагом к прекращению огня на Донбассе

01 июля 2019, 09:04

Зеленский надеется, что разведение сил у Станицы Луганской станет первым шагом к прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса», — сказал Зеленский в опубликованном видео.

Глава государства подчеркнул, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.

«Я говорил, что не буду вам врать и что-то обещать. Я не хочу обещать, что уже завтра будет мир, и мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась», — сказал он.

Зеленский призвал всех «не поддаваться на панику и провокации», и дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять свою работу.

«Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — подчеркнул он.

Вчера миссия ОБСЕ сообщила об окончании разведения сил и средств Вооруженными силами Украины и группировкой «ЛНР» в районе Станицы Луганской. Процесс разведения начался 26 июня.

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