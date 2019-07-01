Глава офиса Зеленского: Губернаторы отобраны эйчарами, выступлений за «русский мир» не видел

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уверяет, что подбором кандидатов на должности председателей облгосадминистраций занимались HR-агентства (специалисты по подбору персонала).



«Все губернаторы отобраны эйчарами», — сказал он в интервью «РБК-Украина».



Богдан пояснил, что от проведения голосования по губернаторам среди людей пришлось отказаться из-за внеочредных парламентских выборов. «Хотя была классная идея, но мы от нее отказались, — сделать референдум по избранию губернаторов. У нас выборы Верховной Рады, добровольно проголосуйте еще за четыре-пять кандидатур, кого вы хотите видеть губернатором. Было бы классно, но не успеваем. Есть вариант через год это совместить с местными выборами», — добавил он.



Комментируя информацию о кандидатуре одесского губернатора Андрея Андрейчикова, который торговал металлоломом с Приднестровьем, Богдан сказал, что он был коллегой Зеленского в одном из бизнесов и оказался «самым подходящим». «То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо», — считает глава президентского офиса.



Говоря о кандидатуре главы Луганской области Виталии Комарницком, которого обвиняют в пророссийских взглядах, Богдан заявил: «Луганского, по-моему, да, эйчары привели. Мой зам Трофимов может более подробно рассказать. Я лишь согласовывал те кандидатуры, которые поступили. Я не понимаю в чем негатив».



«Я не видел, чтобы выступал за "русский мир", может я что-то пропустил. А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины?» — добавил глава офиса Зеленского.



По его словам, у будущих губернаторов есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы.



Богдан подчеркнул, что в Украине есть проблема кадрового дефолта. «Вы представляете назначить 24 губернатора, где их взять? Он должен быть с опытом. То есть, уже был на государственной службе? О, у него квартира? О, все!» — заявил он.