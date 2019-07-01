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Суд разрешил Клюеву участвовать в выборах в Раду. Адвокат доказал, что он живет в Донецке

01 июля 2019, 12:15

Суд разрешил Клюеву участвовать в выборах в Раду. Адвокат доказал, что он живет в Донецке

Верховный суд отменил отказ Центровальной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщил адвокат Клюева Юрий Сухов.

Он отметил, что решение Верховного суда является окончательным. Защите Клюева удалось доказать, что последние пять лет Клюев живет на территории Украины — в Донецке.

«Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в городе Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе № 46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — рассказал Сухов.

Отметим, что Донецк временно не подконтролен украинским властям.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила информацию, что Кассационный админсуд при Верховном суде позволил Андрею Клюеву принимать участие в досрочных выборах в Раду, передает «Интерфакс-Украина».

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрею Клюеву на округе № 46 в Донецкой области.

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого.

По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в России.

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