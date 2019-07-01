Двое полицейских пострадали при обстреле патрульного автомобиля в Донецкой области

Во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под огонь, вследствие чего двое полицейских пострадали и находятся в военном госпитале в Часов Яре.



«Вчера, 30 июня, под обстрел боевиков попал наряд полиции. В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль», — сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Донецкой области.



По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.