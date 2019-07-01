Кабмин признал невозможным возобновление авиасообщения с Мариуполем

Кабинет министров на заседании рассмотрел возможность возобновления авиасообщения с Мариуполем и признал, что пока что это сделать невозможно. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.



«Вместе с коллегами из Министерства инфраструктуры, "Укравтодора", "Укрзализныци" и Министерства обороны обсудили возможности восстановления авиасообщения и улучшения автомобильного и железнодорожного сообщения. Полностью обеспечить безопасность полетов на регулярной основе пока невозможно. Аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств», - написал премьер.



Вместе с тем, было принято решение усилить железнодорожное и автомобильное сообщение с городом.



«Уже на ближайших заседаниях рассмотрим возможности перераспределения дорожных бюджетов в пользу магистрали "Запорожье - Мариуполь", часть которой уже отремонтирована. И также жду предложений от "Укрзализныци" по организации дополнительного поезда в Мариуполь. Существующих сейчас рейсов - недостаточно для региона», - добавил Гройсман.

1 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос возобновления работы аэропорта в Мариуполе.



С 2009 года из аэропорта Мариуполя регулярных рейсов не осуществлялось. В июне 2014 года аэропорт был закрыт из-за боевых действий.