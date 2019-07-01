Вакарчук рассказал, почему сейчас не противостоит Зеленскому

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что на данный момент не является противником президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями Славянска, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



По словам Вакарчука, он не может быть противником президента сейчас, потому что это «как хотеть, чтобы водитель автобуса, в котором ты сидишь, разбился».



При этом лидер «Голоса» подчеркнул, что будет его «подгонять» при необходимости и следить за выполнением обещаний.