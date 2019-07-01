В суде уточнили, что ЦИК повторно рассмотрит заявку на регистрацию Клюева кандидатом в нардепы

Верховный суд не разрешал регистрировать экс-главу Администрации президента Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты, а обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы о регистрации. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В пресс-службе отметили, что информация о том, что Верховный суд вынес решение о регистрации Клюева кандидатом является недостоверной.



«Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации», — говорится в сообщении.



После отказа ЦИК регистрировать Клюева кандидатом, Либеральная партия Украины, от которой он намерен баллотироваться, подала апелляцию в Верховный суд.

Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.



23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрею Клюеву на округе № 46 в Донецкой области.



Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого.



По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в России. Однопартийцы Клюева же утверждают, что в течение последних пяти лет он проживает в подконтрольном боевикам Донецке.



У Госпогранслужбы отсутствуют данные о выезде Клюева за границу за последние 5 лет, так как в пограничных базах отсутствуют данные о выезде чиновников времен Януковича, бежавших из страны во время Майдана.