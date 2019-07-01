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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

01 июля 2019, 21:24

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 1 июля.

Политика

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что разведение позиций и вооружения в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы о регистрации экс-главы Администрации президента Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. ЦИК отказала в регистрации Клюеву, ссылаясь на то, что он не проживал в Украине последние 5 лет. Однопартийцы Клюева же утверждают, что он проживает в подконтрольном боевикам Донецке.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выступил за предоставление отдельным районам Донбасса регионального статуса русского языка при условии, что они будут в составе Украины. 

Общество

Освобожденный из плена 28 июня украинский военный старшина 53 ОМБР Максим Горяинов рассказал о том, как он попал в плен. Военный вместе с другими старшинами заехали на блокпост «ДНР» вблизи Новотроицкого Донецкой области 22 мая.

Генпрокуратура Украины объявила о новых подозрениях главе группировке «ЛНР» Леониду Пасечнику — в захвате государственной власти, сепаратизме и руководстве террористической организацией.

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