Секретарь СНБО заявил, что на восстановлении Донбасса разворовывались деньги

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что значительная часть бюджетных средств, которые выделялись на восстановление Донбасса, разворовывались.



«Сколько из них [средств] разворовывалось, вы просто не можете представить», — сказал он в интервью LB.ua.



При этом Данилюк не назвал сумму, сказав: «История покажет».



По его словам, этим давно занимаются правоохранительные органы, «но пока безрезультатно».



«Находясь на Донбассе, возникает огромное сожаление, зная, сколько денег выделялось и видя, что до своего прямого назначения они не дошли», — подчеркнул секретарь СНБО.



Он заявил, что «огромные деньги» на восстановление региона выделялись в 2015 году- еще до того, как он стал министром финансов.