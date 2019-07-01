Стефанчук: Слова Богдана о русском языке на Донбассе нужно считать его личной позицией

Слова руководителя Офиса президента Андрея Богдана о необходимости предоставить русскому языку статус регионального на Донбассе необходимо трактовать, как его личную позицию, считает представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV вечером 1 июля.



«Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык», — сказал Стефанчук.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил за предоставление отдельным районом Донецкой и Луганской областей регионального статуса русского языка при условии, что они будут в составе Украины.