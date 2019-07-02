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Двое украинских военных погибли, еще двое были ранены на Донбассе за сутки

02 июля 2019, 08:06

Двое украинских военных погибли, еще двое были ранены на Донбассе за сутки

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в 25 случаях нарушения режима прекращения огня, в том числе 13 раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Марьинка, Новоселовка Вторая, Лебединское, Опытное, Пески, Новоалександровка, Новолуганское, Зайцево, Луганское, Новотошковское, Крымское, Новгородское.

«С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил», – сказано в сообщении штаба.

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