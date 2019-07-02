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ОБСЕ узнало о ранении мужчины в Донецке

02 июля 2019, 08:52

ОБСЕ узнало о ранении мужчины в Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили ранение мужчины в результате обстрела в Донецке 28 июня. Об этом говорится в отчете миссии.

30 июня в больнице в Донецке наблюдатели видели 39-летнего мужчину с несколькими ранениями лица, правого плеча и брюшной полости. Медработники сообщили о том, что мужчину доставили в больницу утром 28 июня с ранениями лица и тела от попадания осколков стекла.

Пострадавший сообщил, что проживает на улице Косарева, 84, в Донецке. Он добавил, что 28 июня, примерно в 04:15, он услышал три громких взрыва, за которыми последовал четвертый взрыв, который прозвучал в непосредственной близости от его дома. Пострадавший также рассказал, что сразу после последнего взрыва одно из окон выбило взрывной волной, и что он был ранен фрагментами стекла и осколков.

Наблюдатели ОБСЕ видели на улице Косарева, 65, в Петровском районе Донецка видели свежую воронку в земле приблизительно в 20 метрах к востоку от шестиэтажного многоквартирного дома. Команда СММ также отметила, что остекление в 13 окнах с восточной стороны вышеупомянутого дома было выбито.

 На улице Косарева, 84, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали еще одну свежую воронку примерно в 5 метрах к западу от двухэтажного дома, а также осколочные повреждения западного фасада и западного ската крыши дома, где 12 окон были забиты деревянными досками.

По оценке миссии, обе воронки образовались в результате разрывов 82-мм минометных мин, при этом установить направление огня им не удалось.

28 июня сообщалось об обстреле и и ранении мужчины и женщины на Косарева, 84, в Донецке.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Донецк

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