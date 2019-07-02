В Луганской области бастуют шахтеры из-за попытки отключения электроэнергии в шахте

В шахте «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» (предприятие расположено в 10 км от линии фронта) на глубине 700 метров находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии. Об этом сообщает представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской области Павел Лисянский.



Шахтеры уверены, что обесточивание повлечет затопление горных выработок и насосных станций.



По словам Лисянского, попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера, 1 июля, после чего люди отказались выходить на поверхность.



«Сейчас на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть», - говорится в сообщении.



По данным Лисянского, состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.



В телефонном разговоре с Лисянским профсоюзный лидер Виктор Выдыш, сообщил, что требование горняков - это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии.



Он отметил, что обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.