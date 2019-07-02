Климкин заявил, что МИД возглавит Зеркаль

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел. Об этом Климкин сообщил в интервью агентству «Українські новини».



«Я пока не в отпуске. Я уйду позже на этой неделе. Затем (временно исполняющей обязанности главы МИД) будет Елена Зеркаль. Я так рассчитываю, что уйду со среды, просто завтра нужно некоторые дела закончить и все», – сказал он.



Климкин отметил, что отказался от идеи баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу в Киеве, так как без команды единомышленников становится депутатом нет смысла.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ вернуть Украине 24 моряков и 3 судна, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



РФ отказалась выполнять требование Международного трибунала.



25 июня РФ направила Украине ноту, в которой предложила освободить моряков взамен на продолжение их уголовного преследование в Украине согласно российским законам.



В МИД отвергли предложение и назвали его неприемлемым. Глава МИД Павел Климкин заявил, что по его мнению, ЕС пытается договориться с РФ «за спиной Украины», имея в виду условия для возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.