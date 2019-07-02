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Филарет не считает грехом сотрудничество с КГБ

02 июля 2019, 11:18

Филарет не считает грехом сотрудничество с КГБ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что сотрудничество с КГБ в советские времена не являлось грехом, так как любой власти нужно подчиняться. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

«Это не грех. Христос сказал: Отдавайте Кесарю кесарево, а Богу — Божие. Так вот: если господь эту безбожную советскую власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Господь допустил римскую языческую власть, которая не признавала истинного Бога, боролись с христианами и мучила их. А апостол Павел говорил: Власть слушайте и выполняйте. И мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли закон советской власти и веру не продавали. Когда касалось веры, шли в Сибирь, на Беломорский канал, на Соловки и расстреливались», — объяснил свою позицию Филарет.

По его словам, советская власть угрожала ему расстрелом. 

Филарет утверждает, что сейчас СБУ также собирает компромат на представителей духовенства. При этом он отметил, что контакты духовенства с КГБ и нынешние контакты с СБУ являются «совершенно разными».

«В советские времена без КГБ ничего не делалось: нельзя было посвятить ни священника, ни епископа. Все надо было согласовывать с КГБ, все епископы в советские годы имели контакты с КГБ. <...> Теперь у всех епископов есть контакты с СБУ, но такой зависимости как тогда — нет. СБУ может предлагать, епископ может послушать или ослушаться», — рассказал Филарет.

Однако, по его словам, СБУ продолжает собирать компромат на епископов и использовать его при необходимости.

«Не могу сказать, на всех ли есть [компромат]. Но на тех, кто управляет [церковью], — есть», — заявил Филарет.

В январе 2019 года Филарет говорил, что ПЦУ общается с СБУ, но свои действия со спецслужбой не согласовывает.

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