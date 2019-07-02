Одна из организаторов «референдума» в Донецкой области получила условный срок

Славянский районный суд приговорил 36-летнюю жительницу Бахмута к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год за участие в проведении «референдума». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«В ходе судебных слушаний установлено, что в начале ноября 2018 женщина добровольно стала членом участковой избирательной комиссии и приняла участие в организации и проведении выборов, направленных на избрание главы террористической организации «ДНР» и так называемых «депутатов народного совета ДНР», - говорится в сообщении.



По данным следствия, 11 ноября 2018 злоумышленница, находясь в помещении избирательной комиссии № 3, что располагалась в общеобразовательной школе № 49 в Горловке, выдавала бюллетени для голосования, а по его завершению вместе с председателем, заместителем председателя и другими членами комиссии показала своей подписью соответствующие протоколы.



Согласившись с обоснованными доводами прокуратуры о виновности в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.