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МИП призвал Нацсовет разблокировать выдачу разрешений на вещание на Донбассе

02 июля 2019, 12:22

МИП призвал Нацсовет разблокировать выдачу разрешений на вещание на Донбассе

Министерство информационной политики (МИП) Украины призывает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провести в ближайшее время заседание и разблокировать вопрос по выдаче разрешений на временное вещание по упрощенной процедуре на территории Донецкой и Луганской областей, а также на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом говорится в заявлении министерства.

В МИП подчеркнули, что из-за длительного перерыва в работе Нацсовета по телерадиовещанию многочисленные теле- и радиовещатели не могут продолжить действующие разрешения на временное вещание.

В результате они будут вынуждены прекратить свою деятельность на территории Донецкой, Луганской областей и на амингранице с Крымом.

«Также заблокирована выдача новых разрешений на временное вещание, из-за чего на свободных частотах говорит русская пропаганда», — утверждают в ведомстве.

В министерстве констатируют, что без проведения Нацсоветом очередных заседаний и принятия соответствующих решений преодоление этих проблем невозможно.

«В условиях информационной агрессии Российской Федерации вопрос стабильного украинского телерадиовещания, в том числе на территориях с особым режимом вещания — в Донецкой, Луганской областях, а также в шести районах Херсонской области — является приоритетом информационной безопасности Украины», — говорится в заявлении.

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