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Чехия расследует участие 20 своих граждан в боях на Донбассе на стороне «Л-ДНР»

02 июля 2019, 14:10

Чехия расследует участие 20 своих граждан в боях на Донбассе на стороне «Л-ДНР»

В Чехии продолжается расследование в отношении 20 граждан страны, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью «Голосу Украины».

«Сейчас продолжается расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе. Пока только в отношении одного из них состоялся суд, и его признали виновным. Правда, приговор был условный. Но, несмотря на это, прецедент есть. Расследование в отношении других продолжается. Очень сложным вопросом является доказательство вины. Много обвинений базируется на социальных сетях или свидетельствах отдельных людей», — сказал он.

Перебийнис отметил, что украинские и чешские правоохранители сотрудничают относительно этого вопроса.

По словам украинского дипломата, Чехия является первой страной, где суд официально закрыл так называемое представительство «ДНР». МИД Чехии обосновало свою позицию тем, что центр выдает себя за дипломатическое учреждение несуществующей страны.

«И это пока единственное подобное решение в Европе, несмотря на то, что подобные центры Россия пытается открывать и во Франции, и в Финляндии, и в Италии. Оно может быть прецедентом для других европейских стран», — отметил Перебийнис.

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