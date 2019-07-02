Один военный получил боевое ранение на Донбассе с начала суток

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.



С полуночи и по состоянию на 12.00 боевики шесть раз открывали огонь из минометов 82-го калибра, АГС и крупнокалиберных пулеметов.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Новолуганского и Марьинки.



«В результате обстрелов со стороны противника один украинский защитник получил боевое травмирование. Состояние его здоровья – удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.