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Суд не смог избрать меру пресечения Савченко: она уехала агитировать в Донецкой области

02 июля 2019, 16:29

Суд не смог избрать меру пресечения Савченко: она уехала агитировать в Донецкой области

Броварской горрайонный суд Киевской области не смог избрать меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта, потому что она вместо заседания поехала проводить предвыборную агитацию в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Во вторник, 2 июля 2019 года, коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкой области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мотивы суда признать причину неявки Савченко уважительными считают непонятными.

Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года.

«Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07 мая 2019 года, останутся безосновательно нерассмотренными судом уже более трех месяцев», — подчеркнули в ГПУ.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Надежду Савченко кандидатом в депутаты на парламентских выборах по округу № 51 на Донетчине.

Надежда Савченко и Валдимир Рубан были освобождени из-подстражи в зале суда вечером в понедельник, 15 апреля. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

Савченко арестовали 23 марта 2018 года.

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