К забастовке на шахте в Луганской области присоединились еще 6 горняков

Уже 12 горняков бастуют на шахте «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» Луганской области. Они выступают против отключения предприятия от электроэнергии, что может привести к затоплению шахты.



После первой попытки отключения шахты от электричества, шестеро горняков отказались подниматься на поверхность и остались на глубине 700 метров. Сегодня к ним присоединились еще шестеро шахтеров.



«Под землей находятся 12 работников предприятия. Если дойдет до того, что шахту действительно затопят — остановится жизнь не только предприятия, но и города. С горняками под землей находится председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видишь», — сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



По его словам, горняки не поднимутся на поверхность, пока не решится вопрос с поставками электроэнергии на предприятие.



Ситуация находится на контроле аппарата Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.