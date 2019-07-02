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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

02 июля 2019, 22:20

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 июля.

Боевые действия

39-летний житель Петровского района Донецка получил ранения в результате обстрела 28 июня. 

Права человека

Международная коалиция One Free Press включила дело журналиста «Радио Свобода» Станислава Асеева в перечень десяти «наиболее срочных». Более двух лет Асеев находится в плену боевиков «ДНР». 

Общество

Группировка «ДНР» сократила количество бюджетных мест для абитуриентов в подконтрольных ей учебных заведениях.

В Чехии продолжается расследование в отношении 20 граждан, подозреваемых в участии в боях на Донбассе на стороне боевиков.

Конституционный суд Украины дал возможность сыну директора луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрию Держаку выйти на свободу под залог в размере 570 тысяч гривен. О задержании Держака в Киеве стало известно 26 июня. Во время обыска у него нашли удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».

Обвиняемая в причастности к проведению незаконных «выборов» на подконтрольной «ДНР» территории приговорена к условному сроку отбывания наказания.

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