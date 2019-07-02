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Украина не будет приглашать наблюдателей из ПАСЕ на досрочные выборы

02 июля 2019, 19:56

Украина не будет приглашать наблюдателей из ПАСЕ на досрочные выборы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для членов Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Ранее Парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ. 

Накануне ПАСЕ сняла все ограничения с российской делегации. 26 июня полномочия делегации РФ в ПАСЕ были подтверждены. 

Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. 

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