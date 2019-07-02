Украина не будет приглашать наблюдателей из ПАСЕ на досрочные выборы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для членов Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.



Ранее Парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ.



Накануне ПАСЕ сняла все ограничения с российской делегации. 26 июня полномочия делегации РФ в ПАСЕ были подтверждены.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации.



