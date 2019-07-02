В суд направлено обвинение против подозреваемого в организации «референдума» на Луганщине

В суд Луганской области направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в организации сепаратистского «референдума» на территории Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствие установило, что в мае 2014 года гражданин Украины согласился стать «главой избирательной комиссии» на «референдуме» в поддержку отделения части Луганской области. В дальнейшем он организовал незаконное голосование в помещении дома культуры в поселке Камышеваха.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину и способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников.