ГПУ: Клюева задержат в случае возвращения в Украину

Экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев будет задержан в случае возврата в Украину, так как он находится в розыск. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.



«Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно будет реализовываться», — пояснил Горбатюк, который ведет дело Клюева, в эфире «Громадського».



Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. Он будет баллотироваться по округу №46 в Донецкой области.



Сперва ЦИК отказала Клюева в регистрации кандидатом, однако Верховный суд постановил пересмотреть данное решение. Защита Клюева утверждает, что последние 5 лет он живет в Донецке. При этом город находится под контролем боевиков.