Волкер: РФ должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе

Фото: Kurt Volker / Twitter

Россия должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Отличная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским — явная приверженность миру на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад», — написал Волкер в Twitter.



Он также отметил, что на встрече Зеленский заявил о своей твердой приверженности реформам в Украиные, которые поддерживают США.

Ранее Волкер заявил, что Россия должна перейти к выполнению гарантий режима «тишины» и выводу вооружения из Донбасса.



26 июня в районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года.



Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что разведение позиций и вооружения в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.