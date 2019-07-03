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Зеленский сообщил о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в Донбасс

03 июля 2019, 09:44

Зеленский сообщил о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, в ходе которой сообщил о подготовке большой приватизации в Украине.

«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», — приводит слова Зеленского пресс-служба президента.

По его словам, Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Зеленский напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Глава государства также сообщил о подготовке большой приватизации. «Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», — добавил он.

Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса. «И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», — отметил президент.

По словам Зеленского, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

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