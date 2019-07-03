Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявил, что по предварительным оценкам, на восстановление Донбасса после военных действий необходимо более 10 миллиардов евро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведем форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», — отметил Зеленский.



Как сообщалось, в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером Зеленский заявил о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в Донбасс.