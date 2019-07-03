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На Донбассе продолжаются шахтерские протесты из-за долгов и отключения от электричества

03 июля 2019, 12:48

На Донбассе продолжаются шахтерские протесты из-за долгов и отключения от электричества

Горняки государственного шахтоуправления «Южнодонбасское № 1» в Угледаре Донецкой области 11 дней блокировали дорогу, требуя выплатить задолженность по заработной плате. Об этом 2 июля сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Они готовы прекратить акцию и приступить к работе, однако это произойдет после того, как рабочие увидят деньги на своих зарплатных карточках», — заявил он.

По данным Волынца, шахтоуправление работает не в полном режиме, уголь не добывается.

3 июля Волынец сообщил, что деньги за апрель и май начали поступать на карточки сотрудникам.

«И мы сейчас держим на контроле вопросы, чтобы в ближайшее время начали выплачивать аванс за июнь, так как этого требуют горняки», — отметил глава НПГУ.

Средства в размере 320 млн гривен на погашение задолженности перед шахтерами Кабинет министров выделил еще неделю назад.

В то же время, в Луганской области уже третий день бастуют горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» — 12 шахтеров отказываются подниматься на поверхность и находятся на глубине 700 метров. Они протестуют в связи с отключением предприятия от электроэнергии.

«В небольшом шахтерском городе Горное копанка с одноименным названием — единственное предприятие от работы которого зависит стабильность города», — заявил Волынец.

Попытка отключения шахты «Горская» от электроэнергии произошла 1 июля, после чего шестеро горняков отказались подниматься на поверхность в качестве протеста. Позже к ним присоединились еще шестеро шахтеров.

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