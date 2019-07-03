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В Верховном суде пояснили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария

03 июля 2019, 13:46

В Верховном суде пояснили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария

Верховный суд Украины не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, а лишь обязал продолжить рассмотрение их документов. Об этом заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, передает «Интерфакс-Украина».

«Суд не обязывал [ЦИК] регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение», — сказал Смокович на брифинге.

«ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат — я не комментирую» — отметил он.

Смокович добавил, что у ЦИК есть еще «институт отмены регистрации», если получены доказательства нарушения законодательства касательно необходимых условий для регистрации.

Глава суда отметил, что доказательств отсутствия Клюева и Шария на территории Украины на протяжении последних 5 лет было недостаточно.

«Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно [доказательств]», — пояснил он.

По его словам, поэтому суд принял решение о частичном удовлетворении иска, а не о полном. «Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать», — пояснил Смокович.

Отвечая на вопрос журналиста, могла ли ЦИК отказать в регистрации Клюеву и Шарию после решения Верховного суда, он сказал: «Продолжить рассмотрение этих вопросов, найдя доказательства <...> того, что эти лица не проживали, Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, могла отказать в регистрации».

По его словам, ключевыми для суда в подобных вопросах являются справки Государственной пограничной службы, Таможенной службы, отметки в паспортах.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме заявили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.

Вечером тогоже дня на Майдане в Киеве состоялся митинг против регистрации Клюева и Шария.

В ЦИК допустили пересмотр решения о регистрации и призвали правоохранительные органы предоставить доказательства отсутсвия Шария и Клюева в Украине в течение последних 5 лет.

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