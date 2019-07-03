В Италии вынесли первый приговор участникам «ДНР»

Суд Генуи (Италия) приговорил к тюремным срокам троих человек, воевавших на стороне группировки «ДНР», сообщает газета La Stampa. Это первый приговор в Италии, вынесенный в связи с наемничеством граждан для участия в боях на востоке Украины.



Обвиняемые — итальянец Антонио Катальдо, албанец Олси Крутани и молдаванин Владимир Вербицкий.



Катальдо и Крутани инкриминировали вербовку наемников. Они приговорены к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.



Известно, что Крутани — ветеран Чечни и владелец спортзала в Милане, сторонник русских боевых искусств.



Как сообщал журналист Лучано Трапанезе, Катальдо — ключевая фигура в материалах расследования правоохранителей Генуи относительно наемников, воевавших на стороне боевиков «ДНР»: «Он считается опытным наемником, потому как воевал в Ливии, был в плену боевиков Каддафи, прошел обучение и военную подготовку в Панаме».



Вербицкий, который по информации следствия был «солдатом ДНР», получил 1 год и 4 месяца тюрьмы.



Как отмечает газета, в рядах боевиков «ДНР» обвиняемые пробыли в период 2017 — 2018 годов и получали за «службу» 300 — 400 евро ежемесячно. Однако как писала в прошлом году газета La Repubblica, Вербицкий находился в рядах незаконного вооруженного формирования «Русич с мая 2015 года, где взял себе позывной «Парма».



Всех троих задержали летом 2018 года после того, как итальянская полиция раскрыла организацию, которая занималась вербовкой наёмников на Донбасс. Еще трое подозреваемых — праворадикальные активисты — объявлены в розыск. Речь идет об Андреа Пальмери, Габриэля Каругати и Массимильяно Каваллери.

После задержания Катальдо, Крутани и Вербицкого летом прошлого года, Служба безопасности Украины передавала итальянским правоохранителям информацию о нескольких десятках гражданах Италии, воюющих на Донбассе.