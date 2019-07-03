Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минимум 40 жителей Донбасса умерли, не дождавшись выплаты «отрезанной» пенсии

03 июля 2019, 17:25

Минимум 40 жителей Донбасса умерли, не дождавшись выплаты «отрезанной» пенсии

С начала конфликта на Донбассе среди пенсионеров, которым были ограничены выплаты пенсий, умерли около 40 человек. Об этом сообщила адвокатесса общественной организации «Право на захист» Елена Приходько.

«По подсчетам нашей организации, пенсий так и не дождались минимум 40 человек», - сообщила Приходько во время совещания комитете Верховной Рады по правам человека.

В комментарии «Новостям Донбасса» она уточнила, что речь идет о пенсионерах, как на подконтрольной, так и на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Глава парламентского комитета, народный депутат Григорий Немыря, в свою очередь, напомнил о том, что за 2018 год известно о 90 умерших пенсионерах на КПВВ Донбасса. Он также привел статистику с начала 2019 года – 20 человек скончались на КПВВ.

Согласно данным доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека, 700 тысяч пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта. В связи с этим миссия ООН рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий.

Ранее в Минсоцполитики рассказали «Новостям Донбасса» о том, что необходимо разделить категории внутренне перемещенных лиц и упростить для них процедуру верификации. В частности, нужно разделить переселенцев, которые интегрировались в громады и отказались от справки, а также тех переселенцев, которые меняют место жительства. Чиновники не исключают, что в итоге будет разработан также механизм выплаты пенсий жителям непокдонтрольных Украине территорий.

Напомним, информация о пересечении линии соприкосновения на Донбассе, самостоятельно полученная сотрудниками Пенсионного фонда из системы «Аркан», не является окончательным аргументом для того, чтобы лишить человека социальных выплат или приостановить ему выплату пенсии. 

«Аркан» нередко по ошибке отсеивает реальных пенсионеров-переселенцев. Они готовят иски в суды, чтобы восстановить свое право на выплаты. Другие уже ждут исполнения решений суда, который, к слову, чаще всего подтверждает их правоту.

Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в невыплате пенсий жителям временно неподконтрольных районов Донбасса виновато не правительтсво Украины, а оккупация России. Он не согласен с позицией активистов и международных партнеров, что, пенсии нужно платить всем жителям на неподконтрольной территории.

ТЕМЫ

Прочее
Пенсии Переселенцы
Места
Донбасс

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:40
Глава «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем
10:34
В «ДНР» сменили «мэров» Дебальцево и Харцызска
22:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:21
Одна из организаторов «выборов ДНР» получила условный срок
10:41
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
10:28
«ДНР» сократила количество бюджетных мест для абитуриентов
08:52
ОБСЕ узнала о ранении мужчины в Донецке
08:20
ОБСЕ обнаружила станцию радиопомех под Луганском
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:09
Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главе «ЛНР»
10:45
На неподконтрольной территории травмирован шахтер
23:32
Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю
20:25
Разведение сил у Станицы Луганской завершено
все новости
18:19
СБУ начала проверку по местонахождению Шария, Клюева и Кузьмина за последние 5 лет
17:40
Глава «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
17:38
Медведчук планирует находиться в оппозиции к партии Зеленского в парламенте
17:25
Минимум 40 жителей Донбасса умерли, не дождавшись выплаты «отрезанной» пенсии
16:47
Полиция зафиксировала более 1,5 тысячи нарушений, связанных с выборами
16:37
СМИ: Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева на выборах
16:12
В «Слуге народа» подтвердили российское гражданство одного из кандидатов
15:34
Еще один чиновник времен Януковича зарегистрирован кандидатом в нардепы
15:05
Президентом Европарламента стал итальянец Давид Сассоли
14:50
Вопрос социологов о переговорах с «Л-ДНР» поровну разделил украинцев
14:49
В Италии вынесли первый приговор участникам «ДНР»
14:34
Командование ООС призвало сохранить вещание украинских медиа на Донбассе и в Крыму
13:46
В Верховном суде пояснили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
12:48
На Донбассе продолжаются шахтерские протесты из-за долгов и отключения от электричества
все новости
ВИДЕО
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
02 июля, 10:41
Кандидаты от партии Зеленского в Донецкой области. Кто они? ►
01 июля, 22:20
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
29 июня, 23:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция